В Совфеде объяснили отзыв молдавского посла из России

Решение правительства Молдавии отозвать посла в Москве Думитру Брагиша не является свидетельством ухудшения отношений между странами. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 2 марта.

«У нас отношения с Молдавией всегда ровные, нормальные. Это вопрос внутриполитических дел самой Молдавии, не более того», — подчеркнул сенатор.

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По словам Джабарова, в настоящее время идет противостояние между президентом республики Игорем Додоном и премьер-министром страны Павлом Филипом. «Додон не скрывает своих пророссийских взглядов на развитие Молдавии, а премьер-министр Филип смотрит на Запад, в сторону Румынии», — пояснил он.

Дипломата отозвали в Кишинев 1 марта решением министерства иностранных дел. Официально о причинах пока не сообщалось. По данным газеты «Коммерсантъ», отзыв посла в России стал ответом на жесткую позицию Додона против назначения дипломатическими представителями в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом министров.

Додон был избран главой государства по итогам второго тура президентских выборов в ноябре 2016-го.