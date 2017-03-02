Бывший СССР
 

СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии в России

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Думитру Брагиш
Думитру Брагиш

Причиной отзыва молдавского посла в Москве Думитру Брагиша является противостояние между президентом республики Игорем Додоном и правительством, которые выступают с пророссийских и проевропейских позиций соответственно. Об этом со ссылкой на источники в Кишиневе пишет «Коммерсантъ».

Высокопоставленный источник в администрации президента Молдавии рассказал изданию, что отзыв посла в России стал ответом на жесткую позицию Додона против назначения дипломатическими представителями в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом министров.

В МИД республики «Коммерсанту» отказались комментировать решение об отзыве Брагиша.

Дипломата отозвали в Кишинев 1 марта решением министерства иностранных дел. Официально о причинах не сообщалось. Согласно законодательству, постановление правительства теперь должно быть подписано президентом.

26 февраля Додон потребовал от послов США и Румынии в Кишиневе Джеймса Д. Петтита и Даниела Ионицэ прекратить вмешиваться в его деятельность. Глава государства таким образом отреагировал на совместное обращение Петтита и Ионицэ, в котором те выразили сожаление в связи с запретом на участие молдавских военных в совместных учениях США, Румынии и других стран. Послы в ответ упрекнули Додона в недружественном поведении, а также указали на то, что из-за него молдавская армия останется без должной подготовки.

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