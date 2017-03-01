Молдавия отозвала своего посла в Москве

Правительство Молдавии отозвало посла республики в Москве Думитру Брагиша. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров в среду, 1 марта, передает Sputnik Moldova.

Молдавский МИД не сообщил о причинах, по которым дипломат приостановит свою работу в российской столице. Согласно законодательству, постановление правительства теперь должно быть подписано президентом страны Игорем Додоном.

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Тремя днями ранее Додон потребовал от послов США и Румынии в Кишиневе Джеймса Д. Петтита и Даниела Ионицэ прекратить вмешиваться в его деятельность. Глава государства таким образом отреагировал на совместное обращение Петтита и Ионицэ, в котором те выразили сожаление в связи с запретом на участие молдавских военных в совместных учениях США, Румынии и других стран.

Послы упрекнули Додона в недружественном поведении, а также указали на то, что из-за него молдавская армия останется без должной подготовки.

Додон был избран президентом Молдавии в ноябре 2016 года. Политик неоднократно выступал за восстановление отношений с Россией. Также он заявлял о желании аннулировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Из-за этого у Додона возник конфликт с правительством, куда входят сторонники интеграции с ЕС.