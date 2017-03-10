Москва отреагировала на ноту Молдавии об отказе чиновников от поездок в Россию

Москва изучит ноту властей Молдавии, в которой чиновникам этой страны рекомендуется отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Григорий Карасин, передает ТАСС в пятницу, 10 марта.

«Содержание этой ноты вызывает много вопросов», — заявил дипломат.

Накануне, 9 марта, стало известно, что молдавское правительство рекомендовало чиновникам не ездить в Россию в связи с тем, что официальных лиц республики досматривают на границе. Кабмин республики принял решение передать Москве официальную ноту, в которой просит принять меры, чтобы остановить «эти превышения полномочий». «Российский посол проинформирован, что пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — отмечалось в сообщении.

Президент Молдавии Игорь Додон выступил против такой рекомендации, однако нота была передана российскому послу в тот же день.

1 марта Кишинев отозвал своего посла в Москве. По данным газеты «Коммерсантъ», отзыв посла в России мог стать ответом на жесткую позицию Додона против назначения дипломатическими представителями в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом министров.