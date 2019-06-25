Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ

Голосование молдавской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в пользу возвращения России было нелегким, заявил министр внутренних дел страны, глава делегации Андрей Нэстасе. Об этом во вторник, 25 июня, передает Deschide.md.

По его словам, депутаты признались, что до последнего момента не знали, какое решение принять. В свою очередь, министр объяснил, что его голос за возвращение российской делегации стоит считать не жестом поддержки Москвы, а стремлением сделать работу организации эффективной.

«Я решил проголосовать за ПАСЕ, чтобы иметь возможность оказывать положительное влияние на все государства, включая Российскую Федерацию», — сказал он и подчеркнул, что итоги голосования Молдавии не отменяет прошлые антироссийские резолюции «по таким деликатным вопросам, как Крым».

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Ранее глава делегации Армении в ПАСЕ, чей голос был подан против восстановления России в правах, заявил, что при подсчете допустили ошибку и он поддержал присутствие делегации от Москвы в организации.

Ночью 25 июня в ПАСЕ была принята резолюция о приглашении России к участию в июньской сессии ассамблеи. Вопрос полномочий российской делегации продолжает обсуждаться из-за замечаний со стороны Киева и Тбилиси.

Наиболее острую реакцию решение вызвало на Украине. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что говорил об этом с главами Франции и Германии и остался разочарован отсутствием их поддержки. Делегация в знак протеста приостановила свою работу в ассамблее. Киев отозвал для консультаций посла в Совете Европы.

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