Украина отозвала посла из Совета Европы

Киев отзывает своего посла из Совета Европы для консультаций из-за восстановления прав Москвы в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ). Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в своем Facebook.

«Совет потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера борьбы за защиту прав человека он превратился в простого менеджера, причем посредственного», — подчеркнул он.

Отдельно министр упрекнул Францию как страну-председателя совета. «Быть страной-основателем Нормандского формата и расстилать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения Россией каких-либо из выдвинутых условий — это, простите за мой французский, полный mauvais ton», — считает Климкин.

При этом глава МИД настаивает, что участие его страны в ПАСЕ будет приостановлено лишь временно, поскольку Киев не может отдать Совет Европы «на растерзание России и ее друзьям». Он уверен, что украинские власти не виноваты в произошедшем, поскольку почва для решения по Москве готовилась в организации давно и было бы принято к выборам президента Украины вне зависимости от того, сменился бы он или нет.

«Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не про [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, [нынешнего главы государства Владимира] Зеленского, или кого-то другого. Это наши общая проблема», — подчеркнул министр.

Ночью 25 июня в ПАСЕ была принята резолюция о приглашении России к участию в июньской сессии ассамблеи. Вопрос полномочий российской делегации продолжает обсуждаться из-за замечаний со стороны Киева и Тбилиси. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что говорил об этом с главами Франции и Германии и остался разочарован отсутствием их поддержки, а украинская делегация в знак протеста приостановила свою работу в ассамблее.

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