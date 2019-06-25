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Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии. Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, украинские депутаты будут принимать участие в обсуждении только тех вопросов, которые связаны с лишением полномочий представителей России. Также Арьев сообщил о необходимости в срочном порядке обратиться в Верховную Раду для решения вопроса о дальнейшем участии страны в заседаниях ассамблеи.

Депутат Рады Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что украинская делегация уже покинула зал заседаний. По его словам, парламентарии еще вернутся в ассамблею, чтобы помешать избранию на пост вице-спикера ПАСЕ председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. «Завтра мы придем на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ. В обсуждении в зале всех остальных вопросов повестки мы участия не примем. Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью», — сказал Гончаренко.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Кроме того, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение для участия России на этой сессии носит исключительный характер.

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что делегация Киева в ПАСЕ намерена предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства страны в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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