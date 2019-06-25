В Раде предрекли отмену санкций после возвращения России в ПАСЕ

Восстановление прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может стать первым шагом к отмене антироссийских санкций. Об этом заявил лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины Артур Герасимов, передает РИА Новости.

По мнению политика, приглашение России на сессию ПАСЕ стало возможным, в частности, из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не общался с делегацией Украины в ассамблее. «Не было никаких встреч с Владимиром Зеленским перед этим событием, не было достаточной коммуникации относительного этого события, и вот результат. И это очень опасно, потому что именно с таких решений начинается отмена санкций», — сказал Герасимов.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Кроме того, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение для участия России на этой сессии носит исключительный характер.

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что делегация Украины в ПАСЕ намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства страны в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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