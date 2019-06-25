Порошенко в двух твитах описал поражение Украины без него

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) стало «наступлением реваншистских сил», считает бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в Twitter.

«Пять лет мы держали международную солидарность. Весь мир держал единство и санкции против России. Всего месяц прошел, а уже вчера ночью были отменены санкции ПАСЕ», — посетовал политик, в конце мая покинувший пост главы государства.

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«Такое впечатление, что Россия не является агрессором, Крым не является аннексированным, а Донбасс — оккупированным. Несмотря на то, что наши народные депутаты, объединившись, сражались в Страсбурге, они оказались брошенной 9-й ротой — без дипломатической помощи государства», — продолжил Порошенко. Он добавил, что теперь нужно объединиться и «не дать России победить на дипломатическом фронте».

Ночью 25 июня в ПАСЕ была принята резолюция о приглашении России к участию в июньской сессии ассамблеи. Вместе с тем вопрос полномочий российской делегации продолжает обсуждаться. Решение ПАСЕ вызвало негативную реакцию со стороны Киева: президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разочарован, а украинская делегация в знак протеста приостановила свою работу в ассамблее.

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