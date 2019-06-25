Глава делегации Армении в ПАСЕ оправдался за голос против возвращения России

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Рубен Рубинян, который возглавляет делегацию страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что во время голосования за возвращение российской делегации в ассамблею произошла техническая ошибка. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, электронная система подсчета голосов по ошибке засчитала его голос как «против», в то время как сам он поддержал восстановление прав российской делегации. «В связи с этим я сегодня выступил с заявлением во время пленарного заседания ПАСЕ, оно приобщено к протоколу заседания», — написал глава комиссии.

Также Рубинян приветствовал вернувшуюся в ПАСЕ делегацию России и ее руководителя Петра Толстого. «Был рад также встретить нашего коллегу из парламента России Леонида Калашникова, который тоже является членом делегации», — отметил политик. По его словам, вопреки «зловещим предсказаниям», никаких проблем с российскими коллегами не возникло.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Кроме того, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение России для участия в этой сессии носит исключительный характер.

Украинская делегация в знак протеста против этого решения покинула зал заседаний. По словам депутата Владимира Арьева, украинские парламентарии будут принимать участие в обсуждении только тех вопросов, которые связаны с лишением полномочий представителей России.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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