Додон заявил о желании восстановить отношения с Россией

Руководство Молдавии намерено восстановить стратегические отношения с Россией. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон по итогам встречи с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли.

По словам политика, Кишинев заинтересован в сохранении всех международных соглашений, в том числе с Европейским союзом. «При этом республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией», — отметил президент.

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Кроме того, Додон заявил о важности признания американским руководством нового правительства и парламентского большинства Молдавии, а также анонсировал свой визит в Нью-Йорк в сентябре. «В ходе поездки за океан планируется также проведение двусторонних встреч, в том числе с представителями администрации США», — добавил он.

В конце июля Игорь Додон распорядился снять ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства. По его мнению, это позволит представителям молдавских властей «эффективнее обсуждать вопросы двусторонней повестки» с Россией.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. В 2017 году Додон заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации, если его поддержит парламент. По словам политика, в результате подписания соглашения республика потеряла позиции на рынках как в России, так и в ЕС.

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