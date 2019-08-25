Шойгу предложил Молдавии уничтожить боевые арсеналы в Приднестровье

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил президенту Молдавии Игорю Додону уничтожить склад с боеприпасами возле села Колбасна в Приднестровье. Об этом сообщил Додон в своем Facebook-аккаунте.

«Поблагодарил господина Шойгу и в его лице — российское руководство, отметив, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе», — написал Додон.

По его словам, предложение Шойгу будет вынесено на рассмотрение участников переговорного формата «5+2» по урегулированию ситуации в Приднестровье.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.

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