Россия усилит армию Абхазии

Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе российского министерства обороны.

Министры встретились 23 августа в Москве. По итогам переговоров подписано соглашение о развитии военно-технического сотрудничества двух стран, а также проведении модернизации Вооруженных сил Абхазии. О размере финансовой помощи не сообщается.

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Шойгу напомнил, что Россия и Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности двух государств. Также глава Минобороны отметил важное значение развития совместной военной базы, которая обеспечивает безопасность в регионе. «Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности», — подчеркнул министр.

Москва официально признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Тогда грузинская армия обстреляла Цхинвал и попыталась установить контроль над Южной Осетией. После этого в регион были введены российские войска. Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

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