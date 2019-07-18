В России рассказали о планах отменить визы для грузин

Россия не отказалась от идеи ввести безвизовый режим с Грузией. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, Москва готова пойти на этот шаг, несмотря на серьезное обострение российско-грузинских отношений. «Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня», — заявил дипломат.

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Карасин подчеркнул, что Россия стремится к нормализации отношений с Грузией и допускает возможность переговоров в верхах, если Тбилиси изъявит подобное желание. Он напомнил, что для восстановления авиасообщения между странами Грузия должна выполнить три условия: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности россиян.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году. Это произошло после того как Абхазия и Южная Осетия объявили о выходе из состава Грузии, а Россия признала их независимость. Визовый режим между двумя странами был введен в 2000 году по инициативе Москвы, которая считала необходимым защитить границы от террористов, базирующихся в Панкисском ущелье. В феврале 2009 года президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России.

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