Всех организованных российских туристов вернули из Грузии

Все российские путешественники, купившие путевки в Грузию у туроператоров, вернулись домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Ростуризма.

Отмечается, что речь идет именно о туристах, которые приобрели туры с возвращением до 8 июля. Остальные россияне, заключившие договоры с 8 июля, отказались от путевок или выбрали другие направления для путешествия.

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22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в общей сложности пострадали более 200 человек.

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