Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами

Грузинская диаспора в России попросила президента страны Владимира Путина восстановить авиасообщение между Россией и Грузией. Официальное открытое письмо президента Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгия Цурцумия опубликовано на официальном сайте диаспоры.

«Среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения, мы хотим мира и дружбы между народами наших стран. К сожалению, политические провокации привели к обострению межгосударственной риторики», — начал Цурцумия в письме.

Он добавил, что взаимоотношения между россиянами и грузинами с каждым годом только укреплялись и напомнил о событиях 2006-2008 годов (вооруженный конфликт в Южной Осетии).

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«Господин президент, вы не раз говорили, что санкции — не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ», — вспомнил Цурцумия.

В конце он попросил Путина как можно скорее восстановить авиасообщение между странами, «чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными».

22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в общей сложности пострадали более 200 человек.

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