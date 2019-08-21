В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты

В Абхазии неизвестные обстреляли штаб кандидата в президенты республики Олега Аршбы и кандидата в вице-президенты Олега Барцица. Об этом со ссылкой на представителей штаба сообщает агентство «Абхазия-Информ».

По словам руководителя избирательного штаба кандидатов Леонида Лакербая, «мотивы обстрела предельно ясны». Он считает, что преступление было совершено с целью запугать сотрудников штаба, однако злоумышленники в этом не преуспели. Лакербай заявил о решимости команды продолжать свою работу и выразил надежду, что правоохранительные органы поймают преступников.

Обстрелянный штаб находился в здании кафе «Нептун» в селе Мгудзырхуа Гудаутского района республики. Преступление было совершено в ночь на 21 августа, о пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Олег Аршба — один из лидеров предвыборной гонки. Его поддерживает экс-президент республики Александр Анкваб, который возглавлял страну с 2011 по 2014 год.

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В конце мая парламент Абхазии принял законопроект о переносе президентских выборов, изначально назначенных на 21 июля. Соответствующий законопроект был внесен в парламент лично президентом Раулем Хаджимбой на следующий день после того, как оппозиция объявила о начале бессрочной акции, спровоцированной отказом властей перенести выборы президента на осень.

Из-за госпитализации основного кандидата на президентский пост от оппозиции Аслана Бжании его сторонники требовали перенести выборы на 23 ноября. Однако такой перенос противоречил бы конституции республики, и власти отказались удовлетворить требования протестующих.

Хаджимба называл действия оппозиции попыткой захвата власти в стране, однако после переговоров с ее представителем Теймуразом Хишбой руководство республики пошло на компромисс. Помимо переноса выборов, оппозиция смогла добиться разрешения для Бжании не участвовать лично в процессе регистрации в качестве кандидата и не сдавать экзамен по абхазскому языку. Однако лидер оппозиции впоследствии все же отказался от участия в голосовании.

Президентские выборы пройдут в Абхазии 25 августа. В них принимает участие 10 кандидатов, в том числе действующий глава республики.

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