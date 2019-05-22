Абхазская оппозиция договорилась с властью

Протестующие у парламента Абхазии и действующая власть пришли к соглашению. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Представитель оппозиционного блока Теймураз Хишба заявил, что правительство пошло навстречу требованиям протестующих и удовлетворило их.

Сроки президентских выборов перенесут на один месяц и четыре дня. Оппозиционному кандидату Аслану Бжании было разрешено не присутствовать на регистрации в качестве кандидата лично и не сдавать экзамен по абхазскому языку. «Более того, президент готов лично подтвердить, что Аслан Бжания великолепно владеет абхазским языком», — добавил Хишба.

Стороны также договорились о том, что никто из участников акций протеста не будет подвергаться преследованию со стороны правоохранительных органов.

Хишба передал благодарность протестующим от семьи Бжании, поблагодарил президента Рауля Хаджимбу за компромиссное решение и министра обороны Мираба Кишмария за помощь в организации встречи с главой государства.

Материалы по теме Кавказский раскол Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии

Ранее 21 мая сообщалось, что жители Абхазии объявили бессрочную акцию протеста из-за отказа властей перенести выборы президента на осень. Они требуют сдвинуть дату, поскольку основной кандидат на пост главы государства от оппозиции Аслан Бжания был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Его родные и коллеги считают, что Бжанию могли отравить.

Генеральная прокуратура Абхазии призвала граждан соблюдать закон и заявила, что любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций повлекут за собой ответственность.

Бжания уже баллотировался на пост президента в 2014 году от оппозиции, однако проиграл нынешнему главе республики Хаджимбе. Очередные выборы должны пройти 21 июля 2019 года.

Абхазия является частично признанной республикой. Ее независимость, провозглашенная местными властями в 1990-е годы, признана пятью государствами-членами ООН — Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Сирийской Арабской Республикой. Тбилиси продолжает считать Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!