Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба назвал действия оппозиции попыткой захвата власти в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», — заявил он.

Хаджимба напомнил о важности спокойного проведения выборов в республике и призвал население страны не поддаваться на провокации, проявляя выдержку и бдительность.

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Ранее 21 мая сообщалось, что жители Абхазии объявили бессрочную акцию протеста из-за отказа властей перенести выборы президента на осень. Они требуют сдвинуть дату, поскольку основной кандидат на пост главы государства от оппозиции Аслан Бжания был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Его родные и коллеги считают, что Бжанию могли отравить.

Генеральная прокуратура Абхазии призвала граждан соблюдать закон и заявила, что любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций повлекут за собой ответственность.

Бжания уже баллотировался на пост президента в 2014 году от оппозиции, однако проиграл нынешнему главе республики Хаджимбе. Очередные выборы должны пройти 21 июля 2019 года.

Абхазия является частично признанной республикой. Ее независимость, провозглашенная местными властями в 1990-е годы, признана пятью государствами-членами ООН — Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Сирийской Арабской Республикой. Власти Тбилиси продолжают считать Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.

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