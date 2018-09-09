Появились подробности гибели премьер-министра Абхазии

В результате ДТП, в котором погиб премьер-министр частично признанной республики Абхазия Геннадия Гагулия, пострадали его охранник и водитель. Об этом сообщает РИА Новости.

После столкновения с ехавшим на встречу автомобилем машина с премьер-министром вылетела в кювет. По словам генпрокурора республики Даура Амичбы, охранник и водитель госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

Он также отметил, что водитель машины, которая врезалась в автомобиль премьер-министра, находился под действием наркотиков. В настоящий момент он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека».

В пресс-службе президента Абхазии сообщили, что гибель главы правительства не связана с терактом или покушением, а является несчастным случаем.

О смерти Геннадия Гагулии стало известно накануне. Сообщалось, что кортеж, в котором следовал глава правительства республики, возвращался из Сирии, где с государственным визитом находился президент Абхазии. ДТП произошло недалеко от милицейского поста Мюссера на отрезке дороги «Псоу-Сухум». Руководитель республики в происшествии не пострадал.

Геннадий Гагулия занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995-1997 годах и 2002-2003 годах. До 2004 года он руководил администрацией президента Абхазии. С 2004-го до назначения премьер-министром являлся президентом торгово-промышленной палаты республики.

Независимость Абхазии, провозглашенная местными властями в 1990-е годы, признана четырьмя государствами-членами ООН — Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Власти Тбилиси продолжают считать республику частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!