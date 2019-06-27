Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

В ведомстве заявили, что протестные акции, которые проходят в Грузии, проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории. В связи с этим СГБ намерено реализовать «необходимый комплекс мер реагирования».

«Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии», — говорится в сообщении СГБ.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвиняет Москву в оккупации своих территорий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!