Жители Тбилиси прошлись по Путину

На акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси принесли баннер с изображением российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает 1tv.ge.

Уточняется, что участники акции призвали всех присутствующих пройтись ногами по баннеру. Также они напомнили о своем требовании к министру внутренних дел Грузии Георгию Гахарии уйти в отставку и освободить задержанных в ходе предыдущих протестов.

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Ранее, 24 июня, сообщалось, что власти Грузии пошли на уступки протестующим и согласились провести парламентские выборы в срок, то есть в 2020 году, но по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе подчеркнул, что подобное решение является беспрецедентным. Таким образом, правительство согласилось реформировать действующую систему, согласно которой парламентские выборы проводятся по смешанной системе. Ранее в качестве шага навстречу протестующим избирательный барьер был уже снижен с пяти до трех процентов.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге митингующие пошли штурмовать парламент с требованиями уволить высокопоставленных силовиков и спикера, провести досрочные выборы и избирательную реформу.

Президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение с Грузией с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение из республики россиян и их багажа. В Кремле пояснили, что ограничения могут снять после того, как обстановка в Грузии вернется в «нерусофобское русло».

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