Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Российские компании захотели помочь Украине
Медведева рассказала о пережитых в Канаде изменениях
Российского инвалида передумали штрафовать за нескошенную траву
Россиян озадачило решение Китая проверять их переписки на границе
Российский депутат пришел на заседание с котом
Собчак позвали на Первый канал
Чехия вступилась за «Северный поток-2»
Освобожденного в Косове россиянина с побоями показали на видео
Обрезавшего ножом стропы эвакуатора москвича наказали 
У воды нашли новые загадочные свойства
Новости партнеров

Власти Абхазии пошли навстречу протестующим

Перейти в «Мою Ленту»

Парламент Абхазии принял законопроект о переносе президентских выборов, изначально назначенных на 21 июля. Об этом сообщает EADaily.

Согласно тексту принятых парламентом поправок в закон «О выборах президента Республики Абхазия», голосование состоится 25 августа. Решение поддержали 24 из 35 депутатов, еще четверо парламентариев проголосовали против. Действующий президент республики Рауль Хаджимба подписал одобренный закон.

Как отметил спикер Валерий Кварчия в комментарии изданию «Sputnik Абхазия», проект правок в избирательное законодательство был принят в парламенте неоднозначно. Он объясняет это сомнениями в том, что перенос выборов может решить проблемы республики. Тем не менее Кварчия, как и другие депутаты, поддержал законопроект «из-за уважения к президентской инициативе».

Соответствующий законопроект был внесен в парламент лично Хаджимбой 22 мая. Это произошло на следующий день после того, как оппозиция объявила о начале бессрочной акции, спровоцированной отказом властей перенести выборы президента на осень.

Из-за госпитализации основного кандидата на президентский пост от оппозиции Аслана Бжании его сторонники требовали перенести выборы на 23 ноября. Однако такой перенос противоречил бы конституции республики, и власти отказались удовлетворить требования протестующих.

Хаджимба назвал действия оппозиции попыткой захвата власти в стране, однако после переговоров с ее представителем Теймуразом Хишбой руководство республики пошло на компромисс. Помимо переноса выборов, оппозиция смогла добиться разрешения для Бжании не участвовать лично в процессе регистрации в качестве кандидата и не сдавать экзамен по абхазскому языку.

Бжания уже баллотировался на пост президента в 2014 году от оппозиции, однако проиграл нынешнему главе республики Хаджимбе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выборы президента Абхазии перенесли на 25 августа
Спикер Парламента о переносе выборов: дай бог, чтобы решение пошло на пользу всем
Абхазская оппозиция договорилась с властью
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке госпереворота
Жители Абхазии объявили бессрочный протест и перекрыли дороги
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990

«Ненавижу социалистический строй»

Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
17:29Сегодня

Бунтующие эстонские зэки начали ходить за едой в магазин в знак протеста

18:01Сегодня

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

15:15Сегодня

Белоруссия решила изменить конституцию ради Европы

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
15:51Сегодня

Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования

16:24Сегодня

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

13:50Сегодня

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
13:50Сегодня

Армения согласилась на белоруса во главе ОДКБ

15:01Сегодня

Глава миссии ЕС счел генпрокурора Украины непрофессионалом

12:14Сегодня

Климкин рассказал о разрушенных планах России

Россия
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
Скандальные твиты российской студентки вынудили ее отца уволиться из больницы
Госдума одобрила ипотечные послабления для многодетных россиян
В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма
Власти объяснили отсутствие дверей в туалетах в школе во время ЕГЭ
Все материалы
Мир
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Посла Испании вызвали в МИД России
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
Сирийская армия подготовилась к сражениям за Пальмиру
Задержанного в Косове россиянина отпустили
Президент Косова объяснил задержание россиянина
Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Бунтующие эстонские зэки начали ходить за едой в магазин в знак протеста
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Белоруссия решила изменить конституцию ради Европы
Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования
Порошенко станет спонсором радикалов
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Российские компании захотели помочь Украине
Корпорация МСП договорилась с рядом банков поддержать российско-турецкий бизнес
Чехия вступилась за «Северный поток-2»
Бывшая жена богатейшего человека в мире отказалась от половины состояния
Китаю понадобилось еще больше российского газа
«Газпром» посоветовал Камчатке экономить газ
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Исчезновение российской семьи обернулось делом об убийстве
Скрывшийся с места драки на лимузине сын российского мэра избежал тюрьмы
Сын генерала ФСБ пошел под суд за торговлю наркотиками
Майор полиции избил бывшего гаишника за заклеенные номера и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
На британском поле нашли древний боевой артефакт
У воды нашли новые загадочные свойства
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины
Крылатые ракеты России сделают гиперзвуковыми
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
«Спартак» решил судьбу провалившего сезон тренера
Тренер «Милана» покинул клуб и отказался от зарплаты за два года
Мускулистая российская теннисистка впечатлила австралийских журналистов
Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов
Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Все материалы
Культура
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»
Егор Крид сравнил себя с Кобзоном и раскрыл причины ухода от Тимати
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Самую сильную женщину Капитана Марвел окрестили токсичной феминисткой
Все материалы
Интернет и СМИ
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Выяснились новые подробности о резне в редакции в Ставрополе
Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге
Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети
Разруха на месте съемок популярного реалити-шоу разозлила зрителей
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита на теле
Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Невеста нашла способ «сохранить чистым» подол платья на свадьбе и была осмеяна
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Обнаружено тело погибшего при столкновении с теплоходом российского серфера
Россиян озадачило решение Китая проверять их переписки на границе
Сердобольная стюардесса спасла ребенка пассажирки от смерти
Названы нехитрые способы проникновения из экономкласса в бизнес-класс
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Парикмахер побрил спину экстремально волосатого клиента
Отец спас ребенка от смерти в пасти агрессивной пумы
Бородатая женщина вышла замуж за бородатого мужчину
Удирающий от полиции угонщик прыгнул с моста и разбился
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Ford предложил заменить людей курьеров роботами
У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
Молодые россияне бросились скупать жилье
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Дачи около Москвы стали дороже
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Все материалы