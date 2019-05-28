Власти Абхазии пошли навстречу протестующим

Парламент Абхазии принял законопроект о переносе президентских выборов, изначально назначенных на 21 июля. Об этом сообщает EADaily.

Согласно тексту принятых парламентом поправок в закон «О выборах президента Республики Абхазия», голосование состоится 25 августа. Решение поддержали 24 из 35 депутатов, еще четверо парламентариев проголосовали против. Действующий президент республики Рауль Хаджимба подписал одобренный закон.

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Как отметил спикер Валерий Кварчия в комментарии изданию «Sputnik Абхазия», проект правок в избирательное законодательство был принят в парламенте неоднозначно. Он объясняет это сомнениями в том, что перенос выборов может решить проблемы республики. Тем не менее Кварчия, как и другие депутаты, поддержал законопроект «из-за уважения к президентской инициативе».

Соответствующий законопроект был внесен в парламент лично Хаджимбой 22 мая. Это произошло на следующий день после того, как оппозиция объявила о начале бессрочной акции, спровоцированной отказом властей перенести выборы президента на осень.

Из-за госпитализации основного кандидата на президентский пост от оппозиции Аслана Бжании его сторонники требовали перенести выборы на 23 ноября. Однако такой перенос противоречил бы конституции республики, и власти отказались удовлетворить требования протестующих.

Хаджимба назвал действия оппозиции попыткой захвата власти в стране, однако после переговоров с ее представителем Теймуразом Хишбой руководство республики пошло на компромисс. Помимо переноса выборов, оппозиция смогла добиться разрешения для Бжании не участвовать лично в процессе регистрации в качестве кандидата и не сдавать экзамен по абхазскому языку.

Бжания уже баллотировался на пост президента в 2014 году от оппозиции, однако проиграл нынешнему главе республики Хаджимбе.

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