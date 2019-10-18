Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов

Власти Молдавии запланировали отправить в Россию около 20 тысяч тонн боеприпасов, изъятых в Приднестровье. Об этом заявил глава МИД республики Нику Попеску в интервью румынскому телеканалу TVR.

«Мы хотели бы нормальных, спокойных, стабильных отношений с Российской Федерацией. Одной из очень важных тем, которые мы обсуждали в Москве, стал вопрос, чтобы Российская Федерация вновь взяла на себя обязательство возобновить уничтожение боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе», — заявил министр.

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Дипломат уточнил, что транзит боеприпасов будет осуществляться через Украину. «С нашей стороны очень важно, чтобы любое уничтожение и транзит осуществлялись под международным контролем. Мы обсуждали эту тему со всеми государствами Евросоюза», — заявил он.

Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.

В августе сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил президенту Молдавии Игорю Додону уничтожить склад с боеприпасами возле села Колбасна в Приднестровье.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.

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