Президент Молдавии объявил о начале нового политического кризиса

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после выражения парламентом вотума недоверия правительству Майи Санду в стране начался новый политический кризис. Слова главы государства приводит «Sputnik.Молдова».

Причиной этого кризиса президент назвал «безответственность и незрелость некоторых политиков». По его словам, ответственность за произошедшее несет не парламент, а правительство, которое «самоотстранилось». «Они намеренно спровоцировали падение всего Кабмина и кризис в коалиции, чтобы отвлечь внимание от ошибочной политики в социальной и экономической сферах страны», — заявил он.

Чтобы не допустить переход политического кризиса в экономический и социальный, Додон заявил о готовности к диалогу со всеми политическими силами, в том числе и со спровоцировавшим кризис блоком ACUM. Однако если они откажутся от диалога, «будет очевидно их желание привести страну к досрочным выборам», подчеркнул президент. «Если кто-то думает, что сможет продлить этот кризис, он ошибается», — заявил Додон.

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Вотум недоверия правительству Майи Санду был объявлен 12 ноября. За его вынесение проголосовали 63 депутата из 101. Инициатором голосования стала Партия социалистов, неформальным лидером которой является Додон. Причиной назывались предлагаемые кабмином изменения в процедуре избрания генпрокурора страны, которые, по мнению социалистов, противоречат конституции страны. После вынесения вотума недоверия Майя Санду заявила, что ее команда продолжит бороться — «и на улице, и на баррикадах, и в правительстве».

Правительство Санду было сформировано 8 июня благодаря тому, что социалистам удалось прийти к соглашению с проевропейским блоком правых партий ACUM. Они объединились против Демократической партии, которую возглавлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. После вынесения вотума недоверия нынешний состав кабмина продолжит работу до тех пор, пока парламент не сформирует новую коалицию и не утвердит новых министров.

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