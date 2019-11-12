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Глава отправленного в отставку правительства Молдавии собралась на баррикады

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Правительство Молдавии, отправленное в отставку через вотум недоверия, не прекратит работу по изменению ситуации в стране. Об этом заявила глава кабинета министров Майя Санду, передает «Sputnik Молдавия».

«Мы продолжим бороться — и на улице, и на баррикадах, и в правительстве [мы бы продолжили работать], если бы нам дали эту возможность», — сказала она.

Санду подчеркнула, что комплекс законопроектов, которые предлагал ее кабмин, необходим для борьбы с коррупцией и социально-экономическими проблемами Молдавии. «Без реформы юстиции мы не можем ждать серьезных изменений в других сферах, потому что деньги будут попадать в карманы воров», — подчеркнула глава правительства.

В ответ на просьбу прокомментировать вотум недоверия Санду заявила, что ей «не о чем разговаривать» со своими политическими оппонентами. «Пусть берут на себя ответственность те, кто спровоцировал отставку», — добавила она.

Ранее 12 ноября сообщалось, что правительству Молдавии объявили вотум недоверия. За его вынесение проголосовали 63 депутата из 101. Инициатором голосования стала Партия социалистов, неформальным лидером которой является президент Игорь Додон. Причиной назывались предлагаемые кабмином изменения в процедуре избрания генпрокурора страны.

Правительство было сформировано в Молдавии 8 июня благодаря тому, что социалистам удалось прийти к соглашению с проевропейским блоком правых партий ACUM. Они объединились против Демократической партии, которую возглавлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. После вынесения вотума недоверия нынешний состав кабмина продолжит работу до тех пор, пока парламент не сформирует новую коалицию и не утвердит новых министров.

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