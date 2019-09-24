Премьер Молдавии сравнила свою страну с полным крыс кораблем

Молдавский премьер-министр Майя Санду, подводя итог работы ее правительства в первые сто дней, сравнила Молдавию с кораблем, полным крыс. Об этом пишет Sputnik Moldova.

Такое положение дел в стране сохранялось к моменту, когда к работе приступило ее правительство, считает Санду. Корабль, с которым премьер сравнила Молдавию, по ее словам, был «без воды и провизии» и «в любой момент мог затонуть». «Рулевое колесо было сломано, якорь утерян, паруса порваны, в то время как экипаж пировал», — продолжала свою метафору Санду. По ее словам, те немногие ресурсы, которые оставались на корабле, «были заперты в кладовой, ключи от которой украл предводитель крыс».

В связи с этим, говоря о промежуточных итогах своего премьерства, Санду заявила, что ей и ее команде пришлось «отремонтировать корабль, подшить паруса и заварить якорь», а также «выгнать крыс и остановить распространение сделанных ими дыр». В дальнейшем она планирует «найти честных моряков», которые займутся управлением отремонтированным кораблем. «Конечно, иногда мы допускали ошибки, но мы работали день и ночь, чтобы корабль плыл и достиг безопасного порта», — резюмировала она.

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Правительство Майи Санду было сформировано 8 июня после трех месяцев консультаций о правительственной коалиции. В этот день к соглашению пришли поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок правых партий ACUM.

Санду в тот же день принесла присягу и представила парламенту нескольких министров, однако конституционный суд счел все назначения незаконными, ссылаясь на то, что коалиция была сформирована после истечения предусмотренного на это срока. В стране на протяжении нескольких дней складывалась ситуация двоевластия, пока старое правительство во главе с демократом Павлом Филиппом не согласилось разблокировать правительственные здания.

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