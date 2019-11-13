В Молдавии соберут новое правительство без инфантилизма

Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) приняла решение о формировании нового правительства без бывшего партнера, блока ACUM. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Требования депутатов от ACUM сформировать новое правительство с их участием в ПСРМ сочли инфантилизмом. Наибольшее неприятие вызвало предложение ограничить политические полномочия президента страны Игоря Додона или даже отправить его в отставку.

«Известно, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Мы не можем перезагрузить правительство с теми же людьми, которые привели к его отставке. Это нонсенс», — подчеркивают в ПСРМ. Ответственность за развал правящей коалиции социалисты возлагают на ACUM и бывшего премьер-министра Майю Санду, так как, по мнению партии, партнеры осознали, что «не смогут обеспечить хорошие результаты».

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Вотум недоверия правительству Майи Санду был объявлен 12 ноября. За его вынесение проголосовали 63 депутата из 101. Инициатором голосования стала Партия социалистов, неформальным лидером которой является Додон. Причиной назывались предлагаемые кабмином изменения в процедуре избрания генпрокурора, которые, по мнению социалистов, противоречат конституции страны. После вынесения вотума недоверия Майя Санду заявила, что ее команда продолжит бороться — «и на улице, и на баррикадах, и в правительстве».

Правительство Санду было сформировано 8 июня благодаря тому, что социалистам удалось прийти к соглашению с проевропейским блоком правых партий ACUM. Они объединились против Демократической партии, которую возглавлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. После вынесения вотума недоверия нынешний состав кабмина продолжит работу до тех пор, пока парламент не сформирует новую коалицию и не утвердит новых министров.

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