Президент Молдавии опроверг тайные переговоры с Россией по Приднестровью

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слухи о проведении тайных переговоров с Россией по Приднестровью. Об этом он сказал в интервью радио «Свободная Европа», отвечая на вопрос о существовании негласных договоренностей с Москвой.

По его словам, подобные утверждения являются спекуляциями, которые всегда будут существовать из-за внутриполитической борьбы в Молдавии. Глава государства подчеркнул, что вопрос приднестровского урегулирования особенно чувствителен для правого электората, который не доверяет президенту-социалисту, отношениям с Россией и видит эту ситуацию в контексте выборов. В то же время Додон отметил, что эти спекуляции необходимо исключить из общественной дискуссии.

«Ничего нет, успокойтесь, люди добрые. Не будет Додон с Путиным обсуждать приднестровское урегулирование», — сказал он. По словам Додона, вопрос конфликта будет решаться исключительно в формате «5+2», в рамках которого переговоры идут открыто. «И ничего не может быть реализовано без согласия международного сообщества — ЕС, США, ОБСЕ, Украины, которые являются частью переговорного процесса», — подчеркнул он.

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Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, которое провозгласило независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году, в период распада Советского Союза. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.

В вооруженный конфликт между Молдавией и ПМР вмешалась Россия, задействовав силы 14-й армии, с советских времен дислоцированной в Приднестровье. После проведения миротворческой операции в июле 1992 года между сторонами было заключено перемирие, которое заморозило вооруженный конфликт. С тех пор российские войска находятся на территории непризнанной республики.

Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, а также ЕС и США — как наблюдатели.

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