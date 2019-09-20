Россия объяснила отказ обсуждать Приднестровье заботой о Молдавии

Россия считает, что настоящий момент не время для обсуждения приднестровской проблемы. Такое заявление после Молдавско-российского экономического форума в Кишиневе сделал вице-премьер России Дмитрий Козак, передает «Коммерсантъ».

По его словам, тема Приднестровья — слишком деликатная тема для сложившейся в Молдавии «ситуации хрупкого оптимизма». Российский премьер считает, что отсутствие боевых действий между Кишиневом и Тирасполем, а также стабильная ситуация в Молдавии — это уже неплохо, поэтому острые вопросы лучше отложить, «чтобы не навредить». Кроме того, Козак указал на хрупкость существующей в стране коалиции и отметил, что ее сохранение на данном этапе является более важной задачей.

Российский вице-премьер заверил, что в случае, если участники конфликта обратятся к России за помощью и посредничеством, Москва не будет отказывать. Также Козак констатировал, что формат «5+2» пока является недостаточным для решения текущих проблем.

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4 сентября президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его администрация подготовила новую концепцию решения приднестровского конфликта. Он не уточнил суть концепции, однако отметил, что после согласования в Кишиневе она будет вынесена на суд молдавских партнеров по формату «5+2». В случае одобрения концепции Молдавия начнет предметные переговоры с Приднестровьем.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, которое провозгласило независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году, в период распада Советского Союза. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.

В вооруженный конфликт между Молдавией и ПМР вмешалась Россия, задействовав силы 14-й армии, с советских времен дислоцированной в Приднестровье. После проведения миротворческой операции в июле 1992 года между сторонами было заключено перемирие, которое заморозило вооруженный конфликт. С тех пор российские войска находятся на территории непризнанной республики.

Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, а также ЕС и США — как наблюдатели.

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