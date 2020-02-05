Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ потратить выплаты российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» — инвестировать средства в реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В рамках решения Стокгольмского арбитража «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиардов долларов. По словам украинского лидера, эти средства планируется направить на строительство дорог в стране. «Это наш инфраструктурный приоритет», — пояснил он на совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады.

Также деньги пойдут на развитие медицинской сферы и энергоэффективности. «Один из планов — построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украины», — рассказал он и предложил правительству подготовить за две недели необходимые проекты документов.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что в январе компания получила от «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. При этом он сравнил выплаты российского поставщика с полученными средствами госбюджета Украины за январь 2020 года. Оказалось, что платежи составили треть от всех доходов бюджета государства.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали новое соглашение о транзите газа, а также договорились по урегулированию взаимных претензий. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга и добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров. В свою очередь украинская сторона пообещала снять арест на имущество и активы российской компании.

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