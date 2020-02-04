Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он объяснил, что 239,5 миллиона получены за транзит в декабре, 175,1 миллиона — предоплата за январь, а 163,8 миллиона — предоплата за февраль. «Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020 года, то это почти 33 процента (треть всех доходов госбюджета!)», — уточнил Витренко. По его словам, если бы Киев не смог настоять на своих условиях контракта, то поставки принесли бы ему на 338,9 миллиона меньше.

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Топ-менеджер «Нафтогаза» объяснил, что Россия предлагала продлить на год действующий контракт, в этом случае в январе пришлось бы довольствоваться платежами за декабрь.

Фактические поставки составили всего 46 процентов от забронированных мощностей. По условиям предыдущего соглашения, «Газпром» заплатил бы только за них, но новый контракт де-факто заставил российскую компанию платить по двойному тарифу.

Вместе с тем Витренко признал, что далее платежи «Газпрома» сократятся до предоплаты за один месяц. Поэтому, указал он, Украине следует подумать и над другими доходами.

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