«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

В январе «Газпром» транзитом через Украину поставил европейским потребителям 2,548 миллиарда кубометров газа. Это составляет 46 процентов от оплаченных мощностей, сообщает Twitter «Нафтогаза».

Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.

Материалы по теме Обошлось Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

В 2020 году «Газпром» обязался прокачать 65 миллиардов кубометров через украинскую газотранспортную систему. В следующие четыре года объем прокачки сократится до 40 миллиардов кубометров.

При этом речь идет о ежедневных прописанных объемах. Это означает, что если, например, в один день поставить только половину запланированного, а во второй день — в полтора больше, то придется заплатить как за невыбранный объем, так и за то, что поставлено сверх плана. Дополнительные поставки обойдутся значительно дороже обычных.

В начале января исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что Россия до последнего отказывалась подписывать транзитное соглашение. Также он назвал новый контракт самым выгодным для Украины за всю историю взаимоотношений с «Газпромом».

В свою очередь, Дмитрий Козак, ранее занимавший должность вице-премьера в российском правительстве, подчеркивал, что компромисс с Украиной стал выбором между «плохим и очень плохим» вариантом. По его словам, если бы договор не заключили, то Россия потеряла гораздо больше.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!