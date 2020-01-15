«Нафтогаз» рассказал о нежелании России заключать договор по газу

Российская сторона до последнего момента выступала против подписания пятилетнего контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом нежелании в интервью «Гордон» рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Знаете, почему Россия была до последнего против транзита через территорию Украины? Чтобы Украина не зарабатывала на российском газе, чтобы у нас буквально не было прибыли от транзита», — рассказал Витренко. Одновременно он отметил большую осведомленность президента России Владимира Путина в ходе переговоров. «То, что Путин знал детали газовых вопросов – лишний раз доказывает, как для России важна эта тема», — заключил он.

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«Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит газа 30 декабря 2019 года. Предполагается, что в 2020 году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров в год, а в следующие четыре года — по 40 миллиардов. Витренко говорил, что это соглашение стало для Украины самым выгодным в истории. По его словам, страна получит гарантированный доход за пять лет в размере 7,2 миллиарда долларов.

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