Украина назвала виновного в отсутствии поставок российского газа

В отсутствии прямых поставок российского газа на Украину виновны не украинские политики и чиновники — с их стороны никаких запретов нет. Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он назвал причиной такой ситуации решение «Газпрома» несколько лет назад прекратить подачу газа. По словам Витренко, задачей «Нафтогаза» в этой ситуации было найти способ обеспечить страну и договориться о поставках по альтернативным маршрутам.

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Топ-менеджер «Нафтогаза» ответил на вопрос, могла ли компания иметь какую-то «дочку», чтобы покупать газ у «Газпрома» напрямую. Он указал, что и это возможно, но пока обсуждать такие решения преждевременно, потому что нет таких «планов, переговоров, мыслей».

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. В ходе переговоров о новом контракте на транзит в ЕС Москва увязывала соглашение с возможностью возобновления поставок. Однако 30 декабря 2019-го стороны подписали контракт без упоминания продажи газа на Украину, этот вопрос Москва и Киев договорились обсудить позднее.

Для украинских властей возобновление поставок также несет политические риски, так как партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует ввести запрет на такие контракты.

Ранее Витренко назвал транзитный контракт самым выгодным в истории Украины. Он пояснил, что впервые Киев добился гарантий прокачки определенного объема газа, и поэтому в любом случае получит гарантированный доход за пять лет в размере 7,2 миллиарда долларов.

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