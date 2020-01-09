На Украине рассказали о потерях из-за «Турецкого потока»

Потери из-за газопровода «Турецкий поток» для Украины составят 15 миллиардов кубометров транзита газа. Об этом в своем Facebook рассказал глава созданного оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Он выразил сожаление, что строительство магистрали не удалось остановить. По словам Макогона, в настоящее время поставки через Украину идут только для нужд Румынии и Молдавии.

Болгария, Турция и другие страны получают газ по другим маршрутам. Из-за этого Украина ищет способ задействовать существующую инфраструктуру для других проектов. В январе начнутся тестовые поставки газа для Украины из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллиона кубометров в сутки.

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Макогон назвал «Турецкий поток» проектом «без экономического смысла, но с большой политической составляющей».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили «Турецкий поток» в среду, 8 января. Газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров. Одна предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — в европейские страны. Первый газ по нему Болгария получила уже 1 января, а Греция и Северная Македония — 5 января.

Ранее сообщалось, что Газпром с начала года снизил примерно на 20 процентов поставки в Европу. В том числе по украинскому маршруту в день прокачивается около 100 миллионов кубометров, хотя по условиям нового контракта платить ему придется за прокачку порядка 180 миллионов кубометров.

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