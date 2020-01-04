Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину с начала 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

В среднем в декабре объем транзита составлял 261 миллион кубометров газа, а 31 декабря через украинскую газотранспортную систему было прокачано 220,05 миллиона кубометров. Однако 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа. При этом на следующий день объемы транзита сократились до 38,8 миллиона кубометров.

Ранее на Украине заявили о начале транспортировки газа в ЕС по новому контракту с «Газпромом». В ГТС отметили, что в Евросоюз уже поступили первые кубометры топлива по новому транзитному контракту с Россией. «Отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме», — говорилось в сообщении.

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Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. Сообщалось, что в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов.

Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа, которые возникли после решения Стокгольмского арбитража. Вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил, что если бы контракт заключить не удалось, то российская сторона столкнулась бы со значительно более серьезными проблемами.

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