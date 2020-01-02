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На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

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Юрий Витренко
Юрий Витренко

Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле. Об этом, сравнив два соглашения с разницей в десять лет, написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он напомнил, что в старом контракте российская компания имела право сократить прокачку газа до нуля и не понести за это никаких потерь, а в новом соглашении ей придется оплачивать минимальный объем. При этом прошлый договор обязывал Украину покупать не менее 40 миллиардов кубометров газа «по цене выше рыночной».

В среднем, по словам Витренко, Украина ранее в год платила за газ на пять миллиардов долларов больше, чем получала за транзит. Сумму, которую республика тратит на покупку тех же объемов газа у сторонних поставщиков в последние годы, топ-менеджер «Нафтогаза» не назвал.

Тем не менее он подчеркнул, что гарантированные доходы Украины за пять лет по тарифам составят более 7,2 миллиарда долларов. В эту сумму не включены платежи «Нафтогазу» в качестве посредника между «Газпромом» и оператором украинской газотранспортной системы. Их размер не называется, поскольку стороны договорились считать ставку коммерческой тайной.

Вместе с тем Витренко призвал успокоиться украинских критиков соглашения. Он предложил им вспомнить, что Россия запустила «Турецкий поток» и почти достроила «Северный поток-2», после чего хотела и имела все шансы вообще прекратить поставки по украинскому маршруту. Еще одним вариантом развития событий были незначительные объемы прокачки — 10-15 миллиардов кубометров. Этих опасностей Киеву удалось избежать.

Представитель «Нафтогаза» также заметил, что если бы Украина не согласилась пойти на какие-то уступки, то европейские и американские партнеры посчитали бы ее неконструктивным переговорщиком.

Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. В 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов.

Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа, которые возникли после решения Стокгольмского арбитража. Вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил, что если бы контракт заключить не удалось, то российская сторона столкнулась бы со значительно более серьезными проблемами.

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