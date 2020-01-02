На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России

Украина еще не готова к возвращению к прямым поставкам газа из России и намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс».

Кулеба отметил, что его цель заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал «исключительно на основе норм Европейского союза». По его словам, «нигде в правилах ЕС не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны».

Он также считает, что Россия больше не должна использовать газ «как инструмент шантажа» или «коррумпирования национальных элит». По словам Кулебы, Украина не может запретить компаниям покупать газ у «Газпрома», но «Газпром» будет «играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что его компания выступила буфером между «Газпромом» и Украиной. Украинская компания считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссом. Однако Коболев также напомнил, что украинские и европейские законы не соответствуют друг другу.

31 декабря стало известно, что Россия и Украина подписали все соглашения по газу. Документы, обеспечивающие транзит российского газа через Украину, приобретают юридическую силу, что означает продолжение транзита в Европу после 31 декабря 2019 года.

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