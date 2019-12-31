Украина понадеялась получить с «Газпрома» еще денег

В 2020 году объем транзита газа через Украину может достигнуть 75 миллиардов кубометров, что позволит получить Киеву еще денег. На это понадеялся глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает «Интерфакс».

Он объяснил такой вывод тем, что поставки через Украину в 2019 году достигли 90 миллиардов кубометров, а мощность «Турецкого потока» составит 15 миллиардов кубометров. Других способов передавать газ европейским потребителям у «Газпрома» нет, так как строительство «Северного потока-2» остановлено.

Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа накануне, 30 декабря, после четырех дней переговоров. Соглашение заключено по принципу «качай или плати», то есть «Газпром» обязуется прокачивать минимальный объем. В 2020 году он составит 65 миллиардов кубометров, а затем — по 40 миллиардов.

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Сумма платежей российской компании остается коммерческой тайной. Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель утверждал, что за пять лет страна заработает на транзите 15 миллиардов долларов. Это столько же, сколько она получает сейчас, при существенно более высоком объеме прокачки.

После подписания договора Оржель уточнил, что за год «Газпром» будет переводить два или три миллиарда долларов. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорит, что доход после исполнения всего контракта достигнет семи миллиардов долларов. Российская сторона размер тарифов не комментировала.

Также Россия согласилась заплатить «Нафтогазу» штраф в 2,9 миллиарда евро, возникший после решения Стокгольмского арбитража. Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал договор выбором «между плохим и очень плохим». По его словам, выплаты станут тяжелыми для России, но если выбрать другой вариант, то потери окажутся несопоставимо больше.

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