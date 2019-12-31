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Зеленский оценил доход от транзита российского газа

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Доход Украины от продления транзита российского газа составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет, заявил украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что Украина и Россия могут продлить контракт еще на десять лет. По его словам, продление контракта на транзит российского топлива через территорию Украины обеспечит загруженность украинской газотранспортной системы, что станет гарантией энергетической безопасности и благосостояния жителей страны.

Согласно контракту, «Газпром» гарантирует прокачать не менее 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре года. При этом объемы прокачки могут быть увеличены.

В конце декабря истекает действующий контракт о транзите газа. Россия и Украина подписали все новые соглашения по транзиту топлива в Европу 30 декабря. Соответствующие документы вступят в силу 1 января 2020 года. Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, однако «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

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