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Россия и Украина примирились ради газа

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Россия и Украина подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Это позволит заключить долгосрочные договоры на транзит топлива, передает ТАСС.

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина указал, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"». Изначально планировалось, что документ подпишут 29 декабря. Переговоры между сторонами продолжались несколько дней.

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров. Действующий контракт истекает в конце месяца.

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