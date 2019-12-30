Россия и Украина не успели договориться по газу

«Газпром» и «Нафтогаз» не успели вовремя подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа. Это было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Предполагалось, что соглашение должно было быть подписано 29 декабря. Источник издания, близкий к ходу переговоров, указал, что документ в настоящее время находится в «процессе подписания». Сроки пока не называются. Принятие мирового соглашения, о котором идет речь, являлось одним из условий для заключения нового договора по транзиту газа в Европу. Соответствующий протокол был утвержден в конце декабря.

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Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров. Действующий контракт истекает в конце месяца.

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