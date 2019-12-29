«Нафтогаз» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по газу

Россия и Украина продолжают переговоры по соглашению о транзите газа в Европу, написал в своем Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет»,— написал он. По словам Коболева, работа ведется по трем документам: соглашение между «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ) и «Газпромом», договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом» и мировое соглашение между компаниями.

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Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшие после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в конце декабря. Из-за проблем со строительством «Северного потока-2» и ограничений на газопровод OPAL, сухопутное продолжение «Северного потока», украинский маршрут оказался необходим «Газпрому» для исполнения европейских контрактов. Стороны договорились о новом контракте в ходе двухдневных переговоров 19 и 20 декабря. Украина обязалась отозвать все остальные финансовые претензии к «Газпрому».

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