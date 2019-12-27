Запуск «Северного потока-2» перенесли на год

Газопровод «Северный поток-2» удастся достроить с помощью судна «Академик Черский». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Запуск газопровода перенесли на год — теперь ожидается, что в эксплуатацию его введут до конца 2020 года, а не в 2019-м, как планировалось ранее, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, для использования указанного судна ему понадобится дополнительная подготовка к работам на Балтийском море. Однако, добавил Мантуров, это лишь один из вариантов.

Материалы по теме Обошлось Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

С 2016 года «Академик Черский» находится в управлении ООО «Газпром флот». По данным сервиса Marinetraffic, сейчас он стоит в порту Находки.

Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы.

Ранее президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что у России нет техники, с помощью которой можно было бы самостоятельно завершить строительство «Северного потока-2».

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев утверждает, что российским судам для работы в территориальных водах европейских стран необходимо получить страховку, однако страховая компания, которая оформит сделку, может сама попасть под санкции США. В общей сложности осталось уложить 160 километров труб. Строительство газопровода затянулось из-за позиции Дании, которая около двух лет не выдавала разрешение на работы в своих водах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!