Газопровод «Северный поток-2» оказалось нечем достраивать: судов, которые могут завершить проект, в России в настоящее время нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Одновременно он указал, что судостроительная отрасль может принять заказ на такой трубоукладчик, но на его проектирование потребуется до двух лет, а на строительство — до четырех.

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Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Ранее в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2» вопреки санкциям США. Он заявил, что на прокладку газопровода придется затратить на несколько месяцев больше, и отметил, что в этом нет никакой катастрофы.

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