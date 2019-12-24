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Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

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Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций. По их мнению, ввод объекта в строй может затянуться на срок до полугода, пишут «Известия».

Так, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что сдача газопровода затянется минимум на 3-6 месяцев. Однако если бы швейцарская компания Allseas продолжила прокладку трубы, морской участок «Северного потока-2» был бы завершен уже к концу января, добавил он.

В свою очередь старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов предположил, что задержка может составить от трех до четырех месяцев. В то же время он заявил, что у России есть разные варианты выхода из ситуации. Например, вместо швейцарской компании можно привлечь азиатских подрядчиков или задействовать собственное трубоукладочное судно «Академик Черский».

Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник сказал, что увеличение сроков строительства снизит коммерческую эффективность проекта. По его мнению, убытки могут составить десятки миллионов долларов, если прокладка газопровода затянется на несколько месяцев. «Если же дольше, то речь может пойти о сотнях миллионов», — отметил эксперт.

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сообщил, что в настоящий момент проложено 2300 километров газопровода из 2460 километров. По его словам, поддерживающие проект компании продолжают работу по скорейшему запуску «Северного потока-2» в интересах энергетической безопасности, конкурентоспособности экономики Евросоюза и обеспечения доступных для европейцев цен на газ.

Накануне, 23 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства Северного потока-2 вопреки санкциям США. Он заявил, что на прокладку газопровода придется затратить на несколько месяцев больше, и отметил, что в этом нет никакой катастрофы.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

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