Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

Причиной отдельного рассмотрения стали условия, прописанные в договоре. Там говорилось, что стройка не должна негативно повлиять на популяцию водоплавающих птиц, зимующих в этом районе. Так как работы предполагалось завершить до 2020 года, ранее этот вопрос не возникал.

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Разрешение выдано уже после того, как вступили в силу санкции США и управляющая судами-трубоукладчиками швейцарская компания Allseas остановила работы над проектом.

Санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» утверждены президентом США Дональдом Трампом. Они предусматривают блокировку всех транзакций и наложение ареста на собственность, находящуюся в юрисдикции США, для реализующих проект компаний. Оба судна, занимавшиеся укладкой труб, уже выведены из района работ.

Власти Германии уверены, что строительство газопровода будет завершено, но каким образом это произойдет, неизвестно. У России есть собственные трубоукладчики, однако проблема в том, что для работ им необходимо получить страховку в Европе. Такую деятельность США также могут посчитать помощью строительству, а значит, санкции ударят и по страховой компании.

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