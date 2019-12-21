Оператор «Северного потока-2» прокомментировал приостановку проекта

Оператор строительства российского газопровода «Северный поток-2» заявил, что вместе с компаниями, поддерживающими проект, будет работать над его скорейшим завершением. Он также подтвердил информацию о приостановке строительства, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что швейцарская компания Allseas приостановила строительство газопровода из-за угрозы санкций США. «В ожидании принятия закона об оборонном бюджете [США] Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке-2"», — говорилось в заявлении.

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Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон 19 декабря направили письмо с угрозами Эдварду Хирема, главе Allseas. Политики предупредили, что компанию ожидают сокрушительные и потенциально роковые санкции, если она не прекратит участие в проекте. Они пригрозили Allseas «существенным падением стоимости акций и разрушением ее финансовой жизнеспособности» вследствие полной блокировки всех активов компании в США, запрета на операции с ней и запрета на въезд представителей компании в Штаты.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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