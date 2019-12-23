Германия выразила уверенность в завершении строительства «Северного потока-2»

Власти Германии выразили уверенность в том, что проект «Северный поток — 2» будет завершен. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

Отмечается, что позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась. Кроме того, власти Германии считают, что введенные против российского газопровода санкции США не помешают в завершении его строительства, пишет издание.

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Ранее стало известно, что швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2», отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Группа судов, которая была задействована в строительстве, будет «расформирована».

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020-й финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию через Балтийское море. Его строительство практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го реализовано более 80 процентов проекта. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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